Twitter начал блокировать аккаунты с именем "Илон Маск"

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Twitter начал блокировать все неофициальные страницы, выдающие себя за аккаунты американского предпринимателя Илона Маска, таким образом сеть микроблогов борется с мошенничеством в сфере криптовалюты, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Теперь каждый пользователь, имеющий не привязанный к номеру телефона неверифицированный аккаунт, при попытке назваться Илоном Маском будет немедленно заблокирован. Чтобы восстановить доступ, придется пройти тест-капчу и указать номер телефона.

"Прилагая усилия по борьбе со спамом и вредоносной активностью на нашем сервисе, мы тестируем новые методы борьбы с аккаунтами, которые используют терминологию, обычно связанную со спам-кампаниями", - заявил представитель Twitter, не уточнив, касаются ли меры других знаменитостей, кроме Маска.

Twitter с помощью новых мер борется именно с ботами, которые подражают аккаунту Маска и обманывают других пользователей. В частности, любителям микроблога предлагают воспользоваться "редким шансом" и быстро разбогатеть, купив токены новой криптовалюты, о которой они еще не слышали.