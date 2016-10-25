Twitter готовится к новым массовым увольнениям

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ На этой неделе компания Twitter Inc., владеющая сервисом микроблогов "Твиттер", объявит о новом массовом увольнении своих сотрудников в связи с негативными финансовыми показателями.

Как передает Report со ссылкой на BBC, по данным агентства Bloomberg, речь может идти об увольнении 8% штата, то есть около 300 сотрудников. Столько же сотрудников было уволено год назад, когда из-за начавшихся проблем у компании ее сооснователь Джек Дорси занял пост генерального директора, чтобы лично управлять компанией в непростой для нее момент. Однако окончательное решение о числе сокращаемых рабочих мест все еще не принято. Пресс-служба компании Twitter отказалась комментировать эту информацию.

Данные по прибыли за третий квартал ожидаются 27 января, однако и без них очевидно бедственное положение, в котором оказался Twitter, чей чистый убыток за минувший год составил более полумиллиарда долларов.