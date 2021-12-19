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Турция вывела на орбиту новый спутник связи Turksat 5A

Турция вывела на орбиту новый спутник связи Turksat 5A Ракета-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5B стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США).
ИКТ
19 декабря 2021 г. 08:52
Турция вывела на орбиту новый спутник связи Turksat 5A

Ракета-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5B стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Как передает Report со ссылкой на "Haber Global", после старта первая ступень носителя совершила успешную посадку на плавучей платформе. Далее спутник Turksat 5B должен достичь геостационарной орбиты.

Космический аппарат массой 4,5 тонны будет использоваться как для военных, так и для коммерческих целей. В январе 2021 года ракетой Falcon 9 на околоземную орбиту был выведен аналогичный спутник связи Turksat 5A.

В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте.

"TurkSAT 5B, который станет нашим восьмым активным спутником в космосе, отправляется в космическое путешествие, чтобы служить нашей стране в течение 35 лет на орбите 42 градуса восточной долготы. Удачи", - написал глава государства в своем аккаунте в социальной сети.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что возможности связи страны со спутником увеличатся в 15 раз. Глава ведомства отметил, что TurkSAT 5B - воздушный, морской, наземный интернет и наземная связь будут обеспечены повсюду без перебоев. Таким образом, широкополосный интернет и связь будут обеспечены от начала до конца.

Отметим, что количество спутников связи, принадлежащих TURKSAT AS, увеличилось до пяти.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin yeni peyki orbitə buraxılıb

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