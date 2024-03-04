Турал Мамедов: Введена в эксплуатацию новая система электронной почты для госучреждений

В Азербайджане запущена новая система электронной почты для госучреждений.
Об этом Report заявил глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.
По его словам, Госслужба уже перевела почту на новую систему: "К ней подключены несколько государственных учреждений. В ближайшее время будет осуществлена миграция почтовых адресов органов исполнительной власти, а затем - госучреждений с большим количеством пользователей".
Новая система электронной почты рассчитана на 60 тыс. пользователей. Она предоставит госучреждениям больше возможностей с точки зрения функциональности и безопасности.