Турал Мамедов: Введена в эксплуатацию новая система электронной почты для госучреждений

В Азербайджане запущена новая система электронной почты для госучреждений.

В Азербайджане запущена новая система электронной почты для госучреждений.

Об этом Report заявил глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

По его словам, Госслужба уже перевела почту на новую систему: "К ней подключены несколько государственных учреждений. В ближайшее время будет осуществлена миграция почтовых адресов органов исполнительной власти, а затем - госучреждений с большим количеством пользователей".

Новая система электронной почты рассчитана на 60 тыс. пользователей. Она предоставит госучреждениям больше возможностей с точки зрения функциональности и безопасности.