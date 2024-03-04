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Турал Мамедов: Введена в эксплуатацию новая система электронной почты для госучреждений

Турал Мамедов: Введена в эксплуатацию новая система электронной почты для госучреждений В Азербайджане запущена новая система электронной почты для госучреждений.
ИКТ
4 марта 2024 г. 12:49
Турал Мамедов: Введена в эксплуатацию новая система электронной почты для госучреждений

В Азербайджане запущена новая система электронной почты для госучреждений.

Об этом Report заявил глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

По его словам, Госслужба уже перевела почту на новую систему: "К ней подключены несколько государственных учреждений. В ближайшее время будет осуществлена миграция почтовых адресов органов исполнительной власти, а затем - госучреждений с большим количеством пользователей".

Новая система электронной почты рассчитана на 60 тыс. пользователей. Она предоставит госучреждениям больше возможностей с точки зрения функциональности и безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Tural Məmmədov: “Dövlət qurumları üçün yeni elektron poçt sistemi istifadəyə verilib”

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