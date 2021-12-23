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TikTok стал самым посещаемым в интернете ресурсом в 2021 году

TikTok стал самым посещаемым в интернете ресурсом в 2021 году Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым интернет-ресурсом 2021 года, оставив позади прошлогоднего лидера - сайт Google.
ИКТ
23 декабря 2021 г. 07:55
TikTok стал самым посещаемым в интернете ресурсом в 2021 году

Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым интернет-ресурсом 2021 года, оставив позади прошлогоднего лидера - сайт Google.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные компании Cloudflare, которая предоставляет услуги по доставке и дистрибуции контента в интернете.

По данным издания, TikTok начал занимать лидирующие позиции в рейтинге еще в феврале этого года. В августе популярность сервиса начала расти.

Как уточнила компания, при подсчетах учитывались как посещения пользователями веб-сайта, так и использование ими приложения социальной сети. Отмечается, что в прошлом году Cloudfare отвел TikTok лишь седьмую строчку в рейтинге. Но так как компания начала отслеживать интернет-трафик только в сентябре 2020 года, рейтинг отображал результаты по посещаемости всего за четыре месяца.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении газеты, из-за алгоритмов приложения TikTok, несовершеннолетние могут потреблять негативно влияющий на них контент, связанный с наркотиками, расстройствами пищевого поведения, сексом. Администрация социальной сети пока не предоставила изданию комментарий по этой теме.

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Версия на азербайджанском языке TikTok 2021-ci ildə internetdə ən çox ziyarət edilən resurs oldu

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