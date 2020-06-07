Telegram возобновил работу после сбоя - ОБНОВЛЕНО

Мессенджер Telegram заработал после сбоя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, работа мессенджера восстановилась в Москве, США и на Ближнем Востоке, во Франции и Великобритании программа работает со сбоями.

Напомним, что первые сообщения о проблемах в работе Telegram появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, в 23:45 (бакинское время).

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Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи из Беларуси, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Украины, Франции, а также в США и Турции.

Большинство пользователей сервиса (68%) жалуется, что не может подключиться к серверу, еще 28% сообщают о невозможности отправить или получить сообщения, 2% не могут зайти в систему.

В свою очередь Telegram на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" подтвердил проблемы с доступом к мессенджеру. "Команда уже в курсе и работает над восстановлением работоспособности", - говорится в сообщении.