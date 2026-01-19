SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 19 января, 2026
    • 07:43
    Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию из 29 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

    Как передает Report, об этом в социальной сети X сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

    По ее информации, запуск был совершен с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Спутники отделились от второй ступени ракеты примерно через час после старта и вышли на заданную орбиту.

    Falcon 9 США ракета орбита Starlink

