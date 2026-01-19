İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 yanvar Hüzn günü
    "SpaceX" 29 ədəd "Starlink" mini peykini orbitə çıxarıb

    İKT
    • 19 yanvar, 2026
    • 08:53
    SpaceX 29 ədəd Starlink mini peykini orbitə çıxarıb

    "Falcon 9" daşıyıcı aparatı "Starlink" sisteminin qlobal internet şəbəkəsinin orbital qrupunu doldurmaq üçün 29 mini peykdən ibarət partiyanı uğurla orbitə çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "SpaceX"in məlumatında bildirilib.

    Raketin buraxılışı Florida ştatının Kanaveral burnunda yerləşən ABŞ Kosmik Qüvvələri bazasındakı 40 nömrəli buraxılış kompleksindən həyata keçirilib. Təxminən bir saat sonra peyklər buraxılış aparatının ikinci pilləsindən ayrılaraq orbitə daxil olub.

    Qeyd edək ki, 2019-cu ilin may ayından etibarən "SpaceX" "Starlink" layihəsi çərçivəsində 7800-dən çox belə peyk buraxıb. Hazırda orbitdə 6900-dən çox cihaz işlək vəziyyətdədir.

    SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink
    SpaceX Falcon 9 rocket launches 29 Starlink satellites to orbit from Florida

