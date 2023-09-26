Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере

Есть большие перспективы для сотрудничества в космической сфере между Азербайджаном и Китаем.

Есть большие перспективы для сотрудничества в космической сфере между Азербайджаном и Китаем.

Об этом Report заявил советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

"Китай достиг значительного прогресса в развитии космической промышленности. Сотрудничество в этой области будет зависеть от запросов и интересов Азербайджана", - сказал он.

Ма Чи подчеркнул, что Международный конгресс астронавтики, который пройдет в Баку в начале октября принесет пользу для развития сотрудничества во многих сферах, включая ИКТ, транспорт и др.

"В этом году со стороны Китая на конгрессе будут представлены много делегаций, ассоциаций и компаний. Самые крупные из них: China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) и China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)", - сказал он.