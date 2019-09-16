Сноуден посоветовал чиновникам отказаться от WhatsApp и Telegram

Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, посоветовал высшим должностным лицам отказаться от использования приложения WhatsApp, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Э.Сноуден намекнул, что данные из этого приложения могут попасть в чужие руки, так как мессенджер плохо зашифровывает данные пользователей.

"Использование WhatsApp человеком, который занимается серьезными вопросами в правительстве, — это ошибка", - подчеркнул Э.Сноуден.

Он рассказал, что передача данных по WhatsApp и Telegram лучше, чем по SMS, но эти программы все равно "чрезвычайно опасны".