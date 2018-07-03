Сеть Nar переведена на усиленный режим работы

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В связи с перебоями в электроснабжении, сеть Nar была переведена на усиленный режим работы. Мобильный оператор принимает все необходимые меры для бесперебойного обеспечения телекоммуникационных услуг высокого качества.

Несмотря на то, что перебои в электроснабжении произошли в ночное время, основная часть сети Nar оставалась в рабочем состоянии и продолжала обслуживать абонентов. В данный момент общее рабочее состояние сети Nar является удовлетворительным. В некоторых регионах продолжаются восстановительные работы.