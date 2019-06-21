Россия призвала разработать общемировые стандарты защиты от киберугроз

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал выработать общемировые правила противодействия киберугрозам.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом глава правительства РФ заявил, выступая на Международном форуме по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

«Нам нужно — и это не менее важная задача, в этом плане, я считаю, у нас еще почти ничего не сделано — выработать общемировые стандарты обеспечения безопасности», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что преступления в виртуальном пространстве сейчас совершаются по всему миру и не имеют страновых границ.

По словам Медведева, Россия готова к сотрудничеству с другими странами в сфере кибербезопасности.

Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, Центральный банк России в 2019 году проверил на кибербезопасность 75 банков и во всех нашел проблемы.

По ее словам, это как нельзя лучше иллюстрирует ситуацию, что финансовый сектор недооценивает киберриски.

«С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году 75, и во всех были найдены проблемы, нарушения, нельзя сказать, что критические, но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения», — сказала глава регулятора.

В 2018 году уровень кибератак на финансовые организации в России вырос на 30%, но потери игроков составляют всего 0,002%. Цифры в финансовом секторе в целом показывают достаточно благополучную ситуацию, но это ложное ощущение, подчеркнула Набиуллина.