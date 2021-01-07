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Рейтинг Азербайджана по скорости интернета

Рейтинг Азербайджана по скорости интернета Азербайджан занял 66-е место среди 139 стран мира по скорости мобильного интернета
ИКТ
7 января 2021 г. 11:58
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета

Азербайджан занял 66-е место среди 139 стран мира по скорости мобильного интернета.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском рейтинге Speedtest Global Index.

По скорости фиксированного интернета Азербайджан разместился на 117-й строчке среди 176 стран.

За последние 12 месяцев скорость загрузки мобильного интернета в Азербайджане увеличилась с 30,26 Мб/с до 31,45 Мб/с. Скорость загрузки фиксированного интернета увеличилась с 21,20 Мб/с до 23,04 Мб/с.

В ноябре Азербайджан стал 66-м по скорости мобильного интернета, снизившись на одну ступень за год, а по скорости фиксированного интернета продвинулся на 13 ступеней и стал 117-м.

В первую тройку стран с самым быстрым интернетом в мире вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Южная Корея и Катар. Скорость мобильного интернета в ОАЭ составила 170,30 Мб/сек, в Южной Корее - 166,70 мб/сек, в Катаре - 159,66 мб/сек.

А самый быстрый фиксированный интернет - в Сингапуре, Гонконге и Таиланде. В Сингапуре можно подключиться к интернету со стационарного телефона со скоростью 241,10 Мб/сек. Скорость фиксированного интернета в Гонконге составляет 222,92 Мб/сек, а в Таиланде - 213,14 Мб/сек.

Самый слабый мобильный интернет в мире - в Афганистане, Венесуэле и Палестине. Так, в Афганистане скорость мобильного интернета составила 6,31 Мб/с, в Венесуэле - 7,15 Мб/с, а в Палестин - 7,40 Мб/с. Последними в рейтинге по скорости фиксированного интернета со стационарным телефоном идут Туркменистан, Йемен и Алжир. В Туркменистане эта скорость составила 3,47 Мб/с, в Йемене - 4,52 МБ/с, в Алжире - 4,99 Мб/с.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dünyada internetin sürətinə görə reytinqi açıqlandı

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