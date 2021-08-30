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Раскрыта новая функция iPhone 13

Раскрыта новая функция iPhone 13 В новом смартфоне американской корпорации Apple появится функция звонков при отсутствии сотовой связи.
ИКТ
30 августа 2021 г. 11:08
Раскрыта новая функция iPhone 13

В новом смартфоне американской корпорации Apple появится функция звонков при отсутствии сотовой связи.

Как передает Report, об этом пишет издание 9to5mac.

О такой новой особенности iPhone 13 сообщил в пояснительной записке для инвесторов авторитетный аналитик Мин-Чи Ко.

В гаджете появится поддержка совершения голосовых звонков через спутниковую связь.

При таком звонке смартфон будет соединяться со спутниками, которые находятся на низкой околоземной орбите.

Если эта возможность действительно будет добавлена в устройство, то владельцы смартфонов смогут совершать звонки и отправлять сообщения, даже если iPhone находится вне зоны покрытия сотового оператора.

Эта опция будет поддерживаться новым модемом Qualcomm X60.

При этом Мин-Чи Ко не смог дать однозначного ответа: будет ли такая функция работать со встроенными сервисами Apple, типа FaceTime или iMessage.

Также остается неизвестным, при каких сценариях можно будет использовать эту особенность смартфона, а также окажется ли она платной либо бесплатной.

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