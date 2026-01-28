Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рашад Набиев встретился с ведущими ИКТ-компаниями страны

    ИКТ
    • 28 января, 2026
    • 14:48
    Рашад Набиев встретился с ведущими ИКТ-компаниями страны

    Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил с представителями ведущих ИКТ-компаний страны основные проблемы, стоящие перед ними, и пути их решения.

    Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "X".

    "Мы провели встречу с представителями ведущих ИКТ-компаний Азербайджана, обсудили развитие ИКТ-сектора в нашей стране, приоритетные направления и укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами", - говорится в публикации.

