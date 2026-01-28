Рашад Набиев встретился с ведущими ИКТ-компаниями страны
ИКТ
- 28 января, 2026
- 14:48
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил с представителями ведущих ИКТ-компаний страны основные проблемы, стоящие перед ними, и пути их решения.
Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "X".
"Мы провели встречу с представителями ведущих ИКТ-компаний Азербайджана, обсудили развитие ИКТ-сектора в нашей стране, приоритетные направления и укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами", - говорится в публикации.
