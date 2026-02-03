Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Министр: Армения в 2026-2027гг примет решение по строительству модульной АЭС

    В регионе
    • 03 февраля, 2026
    • 14:44
    Министр: Армения в 2026-2027гг примет решение по строительству модульной АЭС

    Армения получила предложения по модульным моделям строительства атомных электростанций от России, США, Франции, Китая и Южной Кореи, вопрос выбора модели может быть решен в 2026-2027гг.

    Как передает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян на пресс-конференции.

    По его словам, окончательное решение по выбору модели пока не принято.

    "Думаю, что вопрос выбора модели будет решен в 2026 или 2027 году. Поэтому спешить не нужно. В зависимости от выбора модели будет также решено, с какой страной мы будем вести работу, поскольку модульные системы атомных электростанций ранее не были широко распространены, и необходимы дополнительные исследования, которые мы и проводим", - отметил министр.

    Nazir: Ermənistan 2026-2027-ci illərdə modul tipli AES-in tikintisi ilə bağlı qərar qəbul edəcək
    Minister: Armenia to decide on construction of modular nuclear power plant in 2026–2027
    Лента новостей