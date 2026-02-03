Министр: Армения в 2026-2027гг примет решение по строительству модульной АЭС

Армения получила предложения по модульным моделям строительства атомных электростанций от России, США, Франции, Китая и Южной Кореи, вопрос выбора модели может быть решен в 2026-2027гг.

Как передает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян на пресс-конференции.

По его словам, окончательное решение по выбору модели пока не принято.

"Думаю, что вопрос выбора модели будет решен в 2026 или 2027 году. Поэтому спешить не нужно. В зависимости от выбора модели будет также решено, с какой страной мы будем вести работу, поскольку модульные системы атомных электростанций ранее не были широко распространены, и необходимы дополнительные исследования, которые мы и проводим", - отметил министр.