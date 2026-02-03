İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Nazir: Ermənistan 2026-2027-ci illərdə modul tipli AES-in tikintisi ilə bağlı qərar qəbul edəcək

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 15:01
    Nazir: Ermənistan 2026-2027-ci illərdə modul tipli AES-in tikintisi ilə bağlı qərar qəbul edəcək

    Ermənistan Rusiya, ABŞ, Fransa, Çin və Cənubi Koreyadan modul tipli atom elektrik stansiyalarının (AES) modelləri ilə bağlı təkliflər alıb.

    "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın ərazi idarəetmə və infrastruktur naziri David Xudatyan mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, model seçimi ilə bağlı yekun qərar hələ qəbul edilməyib:

    "Düşünürəm ki, model seçimi məsələsi 2026 və ya 2027-ci ildə həll olunacaq. Ona görə də tələsmək lazım deyil. Model seçimindən asılı olaraq hansı ölkə ilə işləyəcəyimizə qərar veriləcək. Çünki atom elektrik stansiyalarının modul sistemləri əvvəllər geniş yayılmamışdı və əlavə tədqiqatlara ehtiyac var. Biz hazırda bununla məşğuluq".

    Ermənistan AES
    Министр: Армения в 2026-2027гг примет решение по строительству модульной АЭС
    Minister: Armenia to decide on construction of modular nuclear power plant in 2026–2027

    Son xəbərlər

    16:21

    "Real" Almaniya millisinin müdafiəçisini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    16:18

    Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

    Region
    16:17

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi fevralın 5-də davam etdiriləcək

    Hadisə
    16:11

    AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    16:09
    Foto

    Masazırda avtomobil yolunun təmiri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    16:01

    Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"

    Futbol
    15:56
    Foto

    Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2

    Hadisə
    15:52
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:51

    Hindistanın müxalifət lideri Modini "ölkəni satmaq"da ittiham edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti