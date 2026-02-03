Симонян в Москве проведет переговоры также с Лавровым

Спикер парламента Армении Ален Симонян в рамках официального визита в РФ, намеченного на 5-6 февраля, планирует провести встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сам Симонян сказал в интервью сайту factor.am.

Армянский парламентарий напомнил, что визит состоится по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Естественно, я проведу встречу с ней [Матвиенко], планируется встреча с главой МИД Российской Федерации. Пока столько, но возможно будут иные встречи", - сказал Симонян.

Говоря о том, какие темы будут обсуждаться, спикер парламента отметил, что в ходе последнего телефонного разговора с российской коллегой 23 января они затронули вопросы, связанные с согласованными, но еще не подписанными документами на уровне регионов двух стран.

"Будут рассмотрены эти вопросы, армяно-российские отношения и существующие проблемы. Будем обсуждать вопросы, связанные с проведением дней культуры Армении в РФ", - сказал глава армянского законодательного органа, подчеркнув, что будут обсуждаться все вопросы повестки дня двусторонних отношений без исключения.