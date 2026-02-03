СМИ: Убийца японского премьера намерен обжаловать свой приговор

Тэцуя Ямагами, признанный виновным в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, намерен обжаловать пожизненный приговор, вынесенный ему в январе окружным судом Нары.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом сообщают источники.

Суд признал 45-летнего Ямагами виновным в нападении на Абэ, совершенном в 2022 году во время предвыборного выступления в префектуре Нара, и приговорил его к пожизненному лишению свободы. При этом суд отверг аргументы защиты, утверждавшей, что тяжелое детство подсудимого и финансовые проблемы его семьи сыграли ключевую роль в совершении преступления.

Kyodo отмечает, что решение суда стало одним из самых резонансных в современной истории Японии и вызвало широкий общественный отклик как внутри страны, так и за её пределами.