Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    СМИ: Убийца японского премьера намерен обжаловать свой приговор

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 14:26
    СМИ: Убийца японского премьера намерен обжаловать свой приговор

    Тэцуя Ямагами, признанный виновным в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, намерен обжаловать пожизненный приговор, вынесенный ему в январе окружным судом Нары.

    Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом сообщают источники.

    Суд признал 45-летнего Ямагами виновным в нападении на Абэ, совершенном в 2022 году во время предвыборного выступления в префектуре Нара, и приговорил его к пожизненному лишению свободы. При этом суд отверг аргументы защиты, утверждавшей, что тяжелое детство подсудимого и финансовые проблемы его семьи сыграли ключевую роль в совершении преступления.

    Kyodo отмечает, что решение суда стало одним из самых резонансных в современной истории Японии и вызвало широкий общественный отклик как внутри страны, так и за её пределами.

    Япония Синдзо Абэ убийца Тэцуя Ямагами
    Ты - Король

    Последние новости

    14:26

    СМИ: Убийца японского премьера намерен обжаловать свой приговор

    Другие страны
    14:19

    Генсек НАТО: 90% ракет для ПВО поступили в Украину по программе PURL

    Другие страны
    14:05

    В офисах соцсети X в Париже проходят обыски

    Другие страны
    13:53

    В Норвегии начался суд над сыном кронпринцессы, обвиняемом в изнасилованиях

    Другие страны
    13:49

    В Азербайджане названы сферы с наибольшим дефицитом кадров - СПИСОК

    Социальная защита
    13:41

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в январе 2026 года задержаны 17 человек

    Внутренняя политика
    13:39

    Рютте прибыл с визитом в Киев

    Другие страны
    13:36

    В индонезийском порту на рыболовецком судне произошел взрыв, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:30

    В январе дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан с помощью БПЛА

    Происшествия
    Лента новостей