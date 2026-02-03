Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В офисах соцсети X в Париже проходят обыски

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 14:05
    Отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа проводит обыски во французских офисах соцсети Х.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на заявление прокуратуры.

    "Эти расследования проводятся отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа и Европолом в рамках расследования, начатого в январе 2025 года", - сказано в сообщении.

    Власти Франции подозревают соцсеть Х в фальсификации алгоритма с целью иностранного вмешательства. Речь идет о таких правонарушениях, как нарушение работы автоматизированной системы обработки данных организованной группой и незаконное извлечение данных из данной системы. Французские регуляторы запросили доступ к алгоритму рекомендаций X и данным обо всех публикациях пользователей на платформе в реальном времени, чтобы эксперты проанализировали эти данные. Но в Х отказались выполнить эти требования, отметив, что "по-прежнему не осведомлены относительно конкретных обвинений. В компании также назвали обвинения политически мотивированными.

    Лента новостей