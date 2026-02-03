"X" sosial şəbəkəsinin Parisdəki ofislərində axtarışlar aparılır
- 03 fevral, 2026
- 14:48
Paris prokurorluğunun kibercinayətkarlıqla mübarizə şöbəsi "X" sosial şəbəkəsinin Parisdəki (Fransa) ofislərində axtarışlar aparır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə prokurorluğun bəyanatına istinadən "Le Parisien" nəşri məlumat yayıb.
"Bu araşdırmalar 2025-ci ilin yanvarında başlamış istintaq çərçivəsində Paris prokurorluğunun kibercinayətkarlıqla mübarizə şöbəsi və "Europol" tərəfindən aparılır", - məlumatda bildirilib.
Fransa hakimiyyəti "X" sosial şəbəkəsini xarici müdaxilə məqsədilə alqoritmi saxtalaşdırmaqda şübhəli bilir. Söhbət mütəşəkkil dəstə tərəfindən məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı sisteminin işinin pozulması və həmin sistemdən məlumatların qanunsuz əldə edilməsi kimi hüquqpozmalardan gedir.
Fransa ekspertləri bu məlumatları təhlil etmək üçün "X"in tövsiyə alqoritminə və platformadakı istifadəçilərin bütün paylaşımları haqqında məlumatlara real vaxt rejimində çıxış tələb ediblər. Lakin "X" bu tələbləri yerinə yetirməkdən imtina edərək qeyd edib ki, konkret ittihamlarla bağlı hələ də məlumatsızdırlar. Şirkət həmçinin ittihamları siyasi motivli adlandırıb.