Латвия и Германия обсудили укрепление стратегического партнерства в сфере обороны

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс провел переговоры с делегацией Комитета по обороне Бундестага Германии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба латвийского министерства.

Стороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе и стратегическое партнерство между двумя странами.

В ходе встречи представители обеих стран подчеркнули необходимость продолжения тесной координации в рамках НАТО и Евросоюза.

"Наша главная сила - это способность действовать сообща. Сегодняшний визит - еще одно подтверждение того, что Латвия и Германия являются близкими союзниками, объединенными общей ответственностью за европейскую безопасность. Мы продолжаем укреплять безопасность наших границ и обеспечивать способность наших вооруженных сил взаимодействовать с союзниками по НАТО в любой ситуации", - сказал Спрудс.