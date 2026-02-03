Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Латвия и Германия обсудили укрепление стратегического партнерства в сфере обороны

    • 03 февраля, 2026
    • 14:40
    Латвия и Германия обсудили укрепление стратегического партнерства в сфере обороны

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс провел переговоры с делегацией Комитета по обороне Бундестага Германии.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба латвийского министерства.

    Стороны обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе и стратегическое партнерство между двумя странами.

    В ходе встречи представители обеих стран подчеркнули необходимость продолжения тесной координации в рамках НАТО и Евросоюза.

    "Наша главная сила - это способность действовать сообща. Сегодняшний визит - еще одно подтверждение того, что Латвия и Германия являются близкими союзниками, объединенными общей ответственностью за европейскую безопасность. Мы продолжаем укреплять безопасность наших границ и обеспечивать способность наших вооруженных сил взаимодействовать с союзниками по НАТО в любой ситуации", - сказал Спрудс.

