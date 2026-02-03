İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Latviya və Almaniya müdafiə sahəsində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 15:24
    Latviya və Almaniya müdafiə sahəsində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Latviyanın müdafiə naziri Andris Spruds Almaniya Bundestaqının Müdafiə Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparıb.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Latviya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Tərəflər regionda təhlükəsizlik sahəsindəki cari vəziyyəti və iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər.

    Görüş zamanı hər iki ölkənin nümayəndələri NATO və Avropa İttifaqı çərçivəsində sıx koordinasiyanın davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıblar.

    "Bizim əsas gücümüz birgə hərəkət etmək bacarığımızdır. Bugünkü səfər Latviya və Almaniyanın Avropa təhlükəsizliyi üçün ortaq məsuliyyət daşıyan yaxın müttəfiqlər olduğunu bir daha təsdiqləyir. Biz sərhədlərimizin təhlükəsizliyini gücləndirməyə və silahlı qüvvələrimizin istənilən vəziyyətdə NATO müttəfiqləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək qabiliyyətini təmin etməyə davam edirik", - Spruds deyib.

    Latviya Almaniya NATO
    Латвия и Германия обсудили укрепление стратегического партнерства в сфере обороны

    Son xəbərlər

    16:17

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi fevralın 5-də davam etdiriləcək

    Digər
    16:11

    AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    16:09
    Foto

    Masazırda avtomobil yolunun təmiri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    16:01

    Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"

    Futbol
    15:56
    Foto

    Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2

    Hadisə
    15:52
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:51

    Hindistanın müxalifət lideri Modini "ölkəni satmaq"da ittiham edib

    Digər ölkələr
    15:47
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə "Sülh Qalxanı-2026" birgə əməliyyat-taktiki təlimini izləyiblər

    Xarici siyasət
    15:45

    İngiltərə klubu "Qarabağ"la oyundan öncə kapitanı ilə yolları ayırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti