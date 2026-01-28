İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İKT
    • 28 yanvar, 2026
    • 14:01
    Rəşad Nəbiyev ölkənin qabaqcıl İKT şirkətləri ilə əsas çətinlikləri müzakirə edib

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Azərbaycanın qabaqcıl İKT şirkətlərinin nümayəndələri ilə qarşılaşdıqları əsas çətinliklər və onların həlli yollarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu nazir "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Azərbaycanın qabaqcıl İKT şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüş keçirdik, ölkəmizdə İKT sahəsinin inkişafı, prioritet istiqamətlər və dövlət–özəl sektor əməkdaşlığının gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə etdik", – deyə o qeyd edib.

    Рашад Набиев встретился с ведущими ИКТ-компаниями страны
    Azerbaijan's minister of digital development meets with leading ICT companies

