Генсек НАТО: 90% ракет для ПВО поступили в Украину по программе PURL
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 14:19
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 90% ракет для ПВО поступили в Украину по программе PURL.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.
"Прошлым летом мы предоставили 75 процентов всех ракет, поступивших в Украину, и 90 процентов - для ПВО", - заявил он во время выступления, которое транслировал и переводил на украинский язык телеканал "Рада".
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, запущенная для оперативной закупки и поставки Украине современных систем вооружений.
