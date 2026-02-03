Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Генсек НАТО: 90% ракет для ПВО поступили в Украину по программе PURL

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 14:19
    Генсек НАТО: 90% ракет для ПВО поступили в Украину по программе PURL

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 90% ракет для ПВО поступили в Украину по программе PURL.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

    "Прошлым летом мы предоставили 75 процентов всех ракет, поступивших в Украину, и 90 процентов - для ПВО", - заявил он во время выступления, которое транслировал и переводил на украинский язык телеканал "Рада".

    PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, запущенная для оперативной закупки и поставки Украине современных систем вооружений.

    Украина российско-украинская война Марк Рютте Генсек НАТО PURL противовоздушная оборона
    Ты - Король

    Последние новости

    14:26

    СМИ: Убийца японского премьера намерен обжаловать свой приговор

    Другие страны
    14:19

    Генсек НАТО: 90% ракет для ПВО поступили в Украину по программе PURL

    Другие страны
    14:05

    В офисах соцсети X в Париже проходят обыски

    Другие страны
    13:53

    В Норвегии начался суд над сыном кронпринцессы, обвиняемом в изнасилованиях

    Другие страны
    13:49

    В Азербайджане названы сферы с наибольшим дефицитом кадров - СПИСОК

    Социальная защита
    13:41

    ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в январе 2026 года задержаны 17 человек

    Внутренняя политика
    13:39

    Рютте прибыл с визитом в Киев

    Другие страны
    13:36

    В индонезийском порту на рыболовецком судне произошел взрыв, есть пострадавшие

    Другие страны
    13:30

    В январе дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан с помощью БПЛА

    Происшествия
    Лента новостей