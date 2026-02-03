Генсек НАТО: 90% ракет для ПВО поступили в Украину по программе PURL

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 90% ракет для ПВО поступили в Украину по программе PURL.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в Киеве на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

"Прошлым летом мы предоставили 75 процентов всех ракет, поступивших в Украину, и 90 процентов - для ПВО", - заявил он во время выступления, которое транслировал и переводил на украинский язык телеканал "Рада".

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, запущенная для оперативной закупки и поставки Украине современных систем вооружений.