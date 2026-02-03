İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Rütte: HHM üçün raketlərin 90%-i PURL proqramı çərçivəsində Ukraynaya çatdırılıb

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 15:15
    Rütte: HHM üçün raketlərin 90%-i PURL proqramı çərçivəsində Ukraynaya çatdırılıb

    NATO-nun Baş katibi Mark Rütte bildirib ki, HHM üçün raketlərin 90%-i PURL proqramı çərçivəsində Ukraynaya çatdırılıb.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Kiyevdə Ali Radanın 15-ci sessiyasının açılışında bildirib.

    "Ötən yay biz Ukraynaya verilən bütün raketlərin 75 faizini, HHM üçün olanların 90 faizini təmin etdik", - o "Rada" telekanalının yayımladığı və Ukrayna dilinə tərcümə etdiyi çıxışı zamanı deyib.

    Baş katib həmçinin qeyd edib ki, NATO Ukraynanı dəstəkləməyə və Rusiyaya təzyiqi artırmağa davam edəcək:

    "Hörmətli Rada deputatları, bu müharibəyə son qoymaq üçün səy göstərən güclü komanda və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski: əmin olun ki, NATO Ukraynanın yanındadır və bunu növbəti illərdə də etməyə hazırdır. Sizin təhlükəsizliyiniz bizim təhlükəsizliyimizdir. Sizin sülhünüz bizim sülhümüzdür. Slhh ədalətli və uzunmüddətli olmalıdır ki, Ukrayna güclü və azad olsun, Rusiya isə bilsin ki, bu reallıq hələ uzun müddət dəyişməyəcək".

    Rütte zəmanət verib ki, NATO Rusiyaya təzyiq göstərməyə və Ukraynaya dəstək verməyə davam edəcək.

    PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - Ukraynaya müasir silah sistemlərinin operativ alınması və tədarükü üçün başladılan ABŞ və NATO-nun birgə proqramıdır.

    Mark Rütte NATO Ukrayna PURL
    Генсек НАТО: 90% ракет для ПВО поступили в Украину по программе PURL

    Son xəbərlər

    16:18

    Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

    Region
    16:17

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi fevralın 5-də davam etdiriləcək

    Digər
    16:11

    AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    16:09
    Foto

    Masazırda avtomobil yolunun təmiri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    16:01

    Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"

    Futbol
    15:56
    Foto

    Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2

    Hadisə
    15:52
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:51

    Hindistanın müxalifət lideri Modini "ölkəni satmaq"da ittiham edib

    Digər ölkələr
    15:47
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə "Sülh Qalxanı-2026" birgə əməliyyat-taktiki təlimini izləyiblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti