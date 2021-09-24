Министр: К 2024 году мы обеспечим интернетом самые отдаленные села Азербайджана

Сегодня 3,6 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к интернету

Сегодня 3,6 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к интернету. И в Азербайджане достаточное количество граждан страны не имеют выхода в интернет. Наша цель – обеспечить оптико-волоконным интернетом каждый дом к 2024 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев во время выступления на международной конференции "Дизайн образования в постпандемийный период и в перспективе 4-й промышленной революции" в Баку.

По его словам, идут работы по созданию необходимой инфраструктуры: "С полной ответственностью заявляю, что к 2024 году мы обеспечим доступ в интернет во всем Азербайджане, даже в самом отдаленном селе”, - сказал министр.