О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр: К 2024 году мы обеспечим интернетом самые отдаленные села Азербайджана

Министр: К 2024 году мы обеспечим интернетом самые отдаленные села Азербайджана Сегодня 3,6 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к интернету
ИКТ
24 сентября 2021 г. 12:09
Министр: К 2024 году мы обеспечим интернетом самые отдаленные села Азербайджана

Сегодня 3,6 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к интернету. И в Азербайджане достаточное количество граждан страны не имеют выхода в интернет. Наша цель – обеспечить оптико-волоконным интернетом каждый дом к 2024 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев во время выступления на международной конференции "Дизайн образования в постпандемийный период и в перспективе 4-й промышленной революции" в Баку.

По его словам, идут работы по созданию необходимой инфраструктуры: "С полной ответственностью заявляю, что к 2024 году мы обеспечим доступ в интернет во всем Азербайджане, даже в самом отдаленном селе”, - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rashad Nabiyev: We will deliver Internet to most remote villages by 2024
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “2024-cü ilə kimi ən ucqar kəndə belə internet çatdıracağıq”

Другие новости из категории

Рашад Набиев: В следующем году мы подготовим 600-700 специалистов
Рашад Набиев: В следующем году мы подготовим 600-700 специалистов
24 сентября 2021 г. 11:44
Twitter добавляет возможность отправлять чаевые биткоинами
Twitter добавляет возможность отправлять "чаевые" биткоинами
24 сентября 2021 г. 00:13
Один из старейших инженеров Facebook покинет компанию
Один из старейших инженеров Facebook покинет компанию
23 сентября 2021 г. 08:06
Microsoft представила несколько новых продуктов на Windows 11
Microsoft представила несколько новых продуктов на Windows 11
22 сентября 2021 г. 20:27
Азербайджан представил на Технофест 11 стартапов
Азербайджан представил на "Технофест" 11 стартапов
22 сентября 2021 г. 15:59
В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция
22 сентября 2021 г. 15:45
Азербайджан совместно с Турцией создает исследовательский центр
Азербайджан совместно с Турцией создает исследовательский центр
22 сентября 2021 г. 13:51
NASA реорганизует свою пилотируемую программу
NASA реорганизует свою пилотируемую программу
22 сентября 2021 г. 05:05
ЕС потребует оснащать смартфоны одинаковым типом зарядок
ЕС потребует оснащать смартфоны одинаковым типом зарядок
22 сентября 2021 г. 00:54
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
21 сентября 2021 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi