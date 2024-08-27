Назначен новый советник министра цифрового развития и транспорта

Фарид Османов назначен новым советником министра цифрового развития и транспорта.

Фарид Османов назначен новым советником министра цифрового развития и транспорта.

Как передает Report, ранее Фарид Османов занимал должность генерального директора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с 2020 года.

Фарид Османов окончил с отличием факультет финансов и кредита Азербайджанского государственного экономического университета, где также получил степень магистра. Позже он завершил обучение на факультете информатики и управления по специальности "Информационные технологии в мировой экономике", а также получил степень магистра в Манчестерском университете в Великобритании.

С 2005 года он занимал различные должности в департаменте информационных технологий ЦБА, а в 2013 году стал его директором.