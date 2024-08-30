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Apple и Nvidia обсуждают возможность стать инвесторами OpenAI

Apple и Nvidia обсуждают возможность стать инвесторами OpenAI Американские Apple Inc. и Nvidia Corp. обсуждают возможность участия в новом инвестраунде OpenAI, разработчика основанного на искусственном интеллекте (ИИ) чат-бота ChatGPT.
ИКТ
30 августа 2024 г. 15:44
Apple и Nvidia обсуждают возможность стать инвесторами OpenAI

Американские Apple Inc. и Nvidia Corp. обсуждают возможность участия в новом инвестраунде OpenAI, разработчика основанного на искусственном интеллекте (ИИ) чат-бота ChatGPT.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет The Wall Street Journal.

Сколько планируют вложить Apple и Nvidia, неясно. До этого они в OpenAI не инвестировали.

Вместе с тем в раунде примет участие крупнейший инвестор OpenAI – Microsoft Corp., владеющая 49% компании. С 2019 года она вложила $13 млрд в разработчика ChatGPT.

Financial Times также со ссылкой на источники ранее сообщала, что крупнейшим инвестором в рамках готовящегося раунда станет венчурный фонд Thrive Capital, планирующий вложить $1 млрд.

Ожидается, что всего в рамках раунда OpenAI привлечет несколько миллиардов долларов, а ее общая оценка превысит $100 млрд, отмечает WSJ.

В июне Apple объявила, что договорилась с OpenAI об использовании ChatGPT в собственных ИИ-программах. Nvidia, в свою очередь, тесно сотрудничала с OpenAI в рамках исследовательских проектов с использованием ее самых современных чипов.

Акции Apple дорожают на 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу, Nvidia – на 1,7%, Microsoft – на 0,8%.

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Версия на английском языке Apple, Nvidia in talks to join OpenAI funding round

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