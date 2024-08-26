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В Азербайджане зафиксированы случаи кибермошенничества от имени банков по e-mail

В Азербайджане зафиксированы случаи кибермошенничества от имени банков по e-mail В Азербайджане зафиксированы случаи кибермошенничества от имени местных банков посредством электронной почты.
ИКТ
26 августа 2024 г. 19:37
В Азербайджане зафиксированы случаи кибермошенничества от имени банков по e-mail

В Азербайджане зафиксированы случаи кибермошенничества от имени местных банков посредством электронной почты.

Об этом Report сообщили в Служба электронной безопасности (СЭБ).

Согласно информации, мошенники создают e-mail адреса от имени различных банков, действующих в Азербайджане, после чего рассылают гражданам письма о необходимости подтверждения банковских операций.

В прикрепленных к письмам вредоносных файлах установлена программа "кейлоггер", благодаря которой киберпреступники похищают личные данные пользователей.

СЭБ призывает граждан к бдительности и настоятельно рекомендует не открывать подозрительные вложения. Кроме того, получив подобное письмо, гражданам необходимо немедленно связаться с банком для уточнения информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan banklarının adından fişinq cəhdləri həyata keçirilir

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