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Китай запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-4A

Китай запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-4A Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники осуществила запуск телекоммуникационного спутника ChinaSat-4A.
ИКТ
22 августа 2024 г. 19:53
Китай запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-4A

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники осуществила запуск телекоммуникационного спутника ChinaSat-4A.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Старт был осуществлен в 20:25 по пекинскому (16:25 по бакинскому) времени с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты CZ-7A. Для носителя это 532-й пуск", - говорится в сообщении.

ChinaSat-4A предназначен для предоставления пользовательских услуг по передаче данных, голосовых сообщений, для теле- и радиовещания.

CZ-7A - модифицированная жидкотопливная трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 58 м в длину и способна вывести на геопереходную орбиту 7 тонн полезного груза (до 12 тонн на низкую околоземную).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.

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