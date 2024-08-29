Китай запустил шесть спутников с платформы в Желтом море

Центр запусков китайского космодрома Тайюань успешно вывел на орбиту шесть спутников.

Центр запусков китайского космодрома Тайюань успешно вывел на орбиту шесть спутников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Xinhua.

По его сведениям, для запуска космических аппаратов была использована платформа, установленная на барже в акватории Желтого моря недалеко от побережья восточной провинции Шаньдун. Старт был осуществлен при помощи ракеты Ceres-1.

Для указанного носителя это 15-я миссия. В частности, были запущены спутники группировки Yunyao-1 (аппараты номер 15, 16 и 17), Jitianxing-A-03, Suxing-1-01 и Tianfu Gaofen-2.

Ceres-1 - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса с диаметром обтекателя 1,4 м, достигающая 19 м в длину. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза. С ее помощью было запущено более 20 коммерческих спутников.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024-м их количество планируется довести примерно до 100.