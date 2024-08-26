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Apple представит новые iPhone 10 сентября и через десять дней запустит их в продажу

Apple представит новые iPhone 10 сентября и через десять дней запустит их в продажу Американская Apple Inc. запланировала презентацию новых iPhone, "умных" часов и наушников AirPods на 10 сентября.
ИКТ
26 августа 2024 г. 16:22
Apple представит новые iPhone 10 сентября и через десять дней запустит их в продажу

Американская Apple Inc. запланировала презентацию новых iPhone, "умных" часов и наушников AirPods на 10 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

Компания ведет подготовку к этой дате, а продажи новых смартфонов намерена начать 20 сентября.

Apple также активизировала тестирование четырех новых моделей Mac с процессорами M4 для обеспечения их совместимости со сторонними приложениями, отмечает агентство со ссылкой на журналы тестирования, с которыми оно ознакомилось.

Обычно новые Mac выпускают примерно через месяц после iPhone.

Акции компании почти не меняются в стоимости на предварительных торгах в понедельник.

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