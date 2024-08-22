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Госслужба: 73 госучреждения обратились за заключением по требованиям информационной безопасности

Госслужба: 73 госучреждения обратились за заключением по требованиям информационной безопасности На сегодняшний день в Государственную службу специальной связи и информационной безопасности поступили обращения от 73 государственных учреждений для выдачи заключения о соответствии их систем электронного документооборота требованиям информационной безоп
ИКТ
22 августа 2024 г. 12:12
Госслужба: 73 госучреждения обратились за заключением по требованиям информационной безопасности

На сегодняшний день в Государственную службу специальной связи и информационной безопасности поступили обращения от 73 государственных учреждений для выдачи заключения о соответствии их систем электронного документооборота требованиям информационной безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на основании обращений в ходе аудитов были выявлены пробелы в системах внутреннего электронного документооборота. Рекомендации по их устранению были направлены в соответствующие госорганы.

В настоящее время системы внутреннего электронного документооборота 63 государственных учреждений, получивших положительное заключение по информационной безопасности, подключены к подсистеме "Цифровой документооборот" через защищенные телекоммуникационные каналы - сеть передачи данных AzStateNet.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: 73 dövlət qurumu informasiya təhlükəsizliyi tələbi üzrə rəy almaq üçün müraciət edib

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