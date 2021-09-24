Рашад Набиев: В следующем году мы подготовим 600-700 специалистов

Министерство транспорта, связи и высоких технологий планирует в следующем году подготовить 600-700 специалистов в различных областях.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий планирует в следующем году подготовить 600-700 специалистов в различных областях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр Рашад Набиев во время выступления на международной конференции "Дизайн образования в постпандемийный период и в перспективе 4-й промышленной революции" в Баку.

“Работая в ОАО "Азеркосмос", я убедился, что выпускников химико-биологического факультета, если у них имеется потенциал, можно превратить в лучших специалистов, чем людей, получивших образование в аэрокосмической сфере", - сказал он.