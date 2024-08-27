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Финдиректор Apple Лука Маэстри покинет свой пост 1 января

Финдиректор Apple Лука Маэстри покинет свой пост 1 января Главный финансовый директор Apple Inc. Лука Маэстри покинет свой пост 1 января 2025 года.
ИКТ
27 августа 2024 г. 12:21
Финдиректор Apple Лука Маэстри покинет свой пост 1 января

Главный финансовый директор Apple Inc. Лука Маэстри покинет свой пост 1 января 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания.

Новым CFO Apple станет Кеван Парех, занимающий пока должность вице-президента по финансовому планированию и анализу.

Маэстри продолжит возглавлять направление корпоративных сервисов Apple, включающее информационные системы и технологии, информационную безопасность, а также операции с недвижимостью.

Парех пришел в Apple в 2013 году. До этого он работал на руководящих постах в Thomson Reuters и General Motors.

С начала 2024 года капитализация Apple выросла на 18%.

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