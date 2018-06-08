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    Рамин Гулузаде: Самый безопасный дата-центр региона находится в Азербайджане

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Получены успешные результаты по разработке новых светодиодных систем освещения, идут испытания".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем общем собрании НАНА сказал министра транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

    По его словам, при проведении исследований особое внимание нужно обращать на такие вопросы, как информационная безопасность, пересылка большой информации: 

    "При этом уместно напомнить, что самый безопасный дата-центр в регионе находится в Азербайджане".

    Р.Гулузаде отметил, что для обеспечения устойчивого развития страны успешно развивается ненефтяной сектор, в частности, сфера информационно-коммуникационных и высоких технологий:

    "В стратегии развития наука и технологии стоят на лидирующей позиции. Одна из предстоящих задач - в расширении реформ в данной сфере. В стране принимаются важные шаги в данной сфере, создаются технологические парки, промышленные зоны, бизнес-инкубаторы, расширяются возможности для поддержки инновационных идей".

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