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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи 

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи  Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту французский телекоммуникационный спутник Eutelsat 36D.
ИКТ
31 марта 2024 г. 07:21
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи 

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту французский телекоммуникационный спутник Eutelsat 36D.

Как передает Report, об этом заявила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод на орбиту подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в субботу в 17:52 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 01:52 по Баку) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 34 минуты после старта спутник отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал самостоятельный полет. Его вывод на геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км будет осуществляться при помощи бортовых электрореактивных двигателей в ‌‌‌‌течение нескольких месяцев.

Космический аппарат весом 5,6 тонн, созданный компанией Airbus Defence and Space для французского оператора спутниковой связи Eutelsat S.A., оснащен 70 транспондерами Ku-диапазона. Он предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг с охватом территории Европы, России, Ближнего Востока и Африки.

Срок службы аппарата рассчитан на 15 лет. Он придет на смену спутнику Eutelsat 36В, который в текущем году выработает своей ресурс.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 12-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

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