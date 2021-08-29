Ракета компании Astra стартовала с космодрома на Аляске

Ракета-носитель, разработанная американской компанией Astra, успешно стартовала в тестовом режиме с "Тихоокеанского космопорта" (Pacific Spaceport) на острове Кадьяк (штат Аляска).

Ракета-носитель, разработанная американской компанией Astra, успешно стартовала в тестовом режиме с "Тихоокеанского космопорта" (Pacific Spaceport) на острове Кадьяк (штат Аляска).

Как передает Report, запуск состоялся в 14:36 по местному времени (02:36 по бакинскому). В рамках контракта Astra c Космическими силами США ракета должна доставить на орбиту тестовый груз. Позднее в этом году запланирован еще один запуск.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять ее к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.

В 2020 году Astra дважды совершала испытательные пуски своей ракеты, но они завершились неудачей - орбиты Astra так и не достигла.