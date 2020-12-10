Прототип Starship разбился после испытательного полета

Прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарат Starship совершил "жесткую посадку", разбившись после испытательного полёта.

Прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарат Starship совершил "жесткую посадку", разбившись после испытательного полёта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, компания вела прямую трансляцию.

В ходе испытательного полета, прошедшего в Техасе, аппарат поднялся на собственной тяге, повернулся в горизонтальное положение, некоторое время находился в нем, затем вновь вернулся в исходную позицию и начал спускаться на Землю. В момент касания с поверхностью появилось пламя, раздался взрыв.

"Отличная работа", - сообщили руководители испытания в SpaceX.

Накануне теста сообщалось, что в ходе испытания аппарат должен подняться на высоту 15 км. Тест многократно откладывался.