Проект AppLab представил стартап-идеи британским инвесторам

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Программа AppLab компании Bakcell, первого оператора мобильной связи Азербайджана, представила свои стартап-идеи британским инвесторам.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, 4 из 11 проектов (QuizMindUp, Kvotter, Spinal и BraillePad), представленных участниками программы AppLab компании Wayra UK (являющейся частью платформы ускорения для поддержки стартапов Telefónica Open Future), были встречены с особым интересом и успешно прошли очередной процесс отбора.

Оценка проектов была проведена Гарри Дейвисом, менеджером по работе с партнерами и акселерационным программам компании Wayra UK. Во время специально организованной для этого презентации местные разработчики рассказали о своих усовершенствованных проектах и ответили на вопросы эксперта. Очередные этапы отбора проектов для участия в программе Wayra UK будут проведены в период с сентября по декабрь текущего года.

Отметим, что компания Wayra UK выделила около 70 000 фунтов стерлингов в качестве инвестиций в стартап-проекты. Эти средства используются в равномерном порядке, для таких целей как развитие и организация услуг.

Начало сотрудничеству между Bakcell и Wayra UK было положено в конце 2015 г. Основной целью этого сотрудничества является оказание поддержки молодым девелоперам из Азербайджана в процессе разработки стартап-проектов и предоставление им возможности получения выхода на международные рынки.

Отметим, что в настоящее время в 12 странах Европы и Латинской Америки действуют 14 академий Wayra. Wayra финансирует технологические стартапы на ранней стадии развития (действующие не более 2 лет) в таких направлениях как облачные (cloud) вычисления, финансовые услуги, M2M-коммуникации, цифровая безопасность, электронное здравоохранение, мобильные приложения, социальные сети и электронное обучение.