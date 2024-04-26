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Скорость широкополосного интернета в Азербайджане выросла на 38%

Скорость широкополосного интернета в Азербайджане выросла на 38% В марте этого года Азербайджан занял 117-е место среди 182 стран по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (со скоростью 38,32 МБ/с), опустившись на две позиции по сравнению с предыдущим месяцем.
ИКТ
26 апреля 2024 г. 12:09
Скорость широкополосного интернета в Азербайджане выросла на 38%

В марте этого года Азербайджан занял 117-е место среди 182 стран по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (со скоростью 38,32 МБ/с), опустившись на две позиции по сравнению с предыдущим месяцем.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, это на 38% больше, чем годом ранее (27,84 МБ/с).

Первое место по скорости фиксированного широкополосного интернета в прошлом месяце занял Сингапур (284,13 Мбит/с), а последнее - Куба (2,92 Мбит/с).

Азербайджан занял 56-е место среди 148 стран по скорости мобильного интернета, поднявшись на 3 ступени в марте по сравнению с февралем со скоростью 50,12 Мбит/с.

Первое место по скорости мобильного интернета занял Катар (313,30 Мбит/с), а последнее - Куба (4,01 Мбит/с).

В отчетном месяце Баку продвинулся на одну строчку среди 195 городов, заняв 134-е место (со скоростью 39,90 Мбит/с), поднявшись на 1 позицию по скорости фиксированного широкополосного доступа в интернет, по сравнению с прошлым месяцем.

Абу-Даби (308,05 Мбит/с) возглавляет рейтинг городов с фиксированным широкополосным доступом в интернет. На последнем месте оказалась Гавана (2,10 Мбит/с).

Баку занял 74-е место среди 168 городов по скорости мобильного интернета в марте, поднявшись на 3 ступени по сравнению с предыдущим месяцем со скоростью 59,78 Мбит/с.

Первое место по скорости мобильного интернета занимает Эр-Райян (427,38 Мбит/с), последнее - Гавана (5,08 Мбит/с).

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Версия на английском языке Average broadband Internet speed in Azerbaijan rises by 38%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda genişzolaqlı internetin sürəti 38 % artıb

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