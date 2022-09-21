Представитель МЧС: В сфере информационной безопасности мы опираемся на стандарты ISO

В сфере информационной безопасности необходимо опираться на международные стандарты ISO.

В сфере информационной безопасности необходимо опираться на международные стандарты ISO.

Как передает Report, об этом представитель МЧС Азербайджана Ниджат Алиев заявил на проходящей в Баку конференции на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения".

"Когда мы говорим о стандартах, нужно не забывать о правовых стандартах. Если в стране есть законодательство с учетом вопросов киберсистемы, то можно достичь результата",- сказал он.

"Сейчас в сфере информационной безопасности больше всего мы опираемся на стандарты ISO 27.001, 27.003", - добавил он.

ISO 27001 — международный стандарт по информационной безопасности , разработанный Международной электротехнической комиссией совместно с Международной организации по стандартизации. В стандарте ISO 27001 собраны описания лучших мировых практик в области управления информационной безопасностью. ISO 27001 устанавливает требования к системе менеджмента информационной безопасности для демонстрации способности организации защищать свои информационные ресурсы.