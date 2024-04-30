Соцсеть Тhreads перестала работать в Турции

Соцсеть Threads, которая была запущена в прошлом году компанией Meta, перестала работать в Турции.

Соцсеть Threads, которая была запущена в прошлом году компанией Meta, перестала работать в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, еще 15 апреля соцсеть предупредила своих пользователей, что решением турецкого антимонопольного регулятора платформа прекратит работу с 29 апреля.

Владельцы аккаунтов смогут либо удалить всю информацию, либо заморозить аккаунты до потенциального урегулирования конфликта с регулятором.

В качестве причины прекращения работы Threads указывается "недобросовестная конкуренция из-за механики регистрации" в ней. Соцсеть автоматически забирает данные нового пользователя из принадлежащего Meta Instagram, что турецкие власти сочли нарушением антимонопольных правил.