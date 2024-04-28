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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с европейским спутником Galileo на борту

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с европейским спутником Galileo на борту Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с европейским спутником Galileo с космодрома во Флориде.
ИКТ
28 апреля 2024 г. 06:10
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с европейским спутником Galileo на борту

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с европейским спутником Galileo с космодрома во Флориде.

Как передает Report, прямая трансляция запуска была доступна на странице SpaceX в соцсети X.

Из трансляции следует, что запуск произошел в 20:34 в субботу 27 апреля (04:34 по бакинскому времени 28 апреля).

В марте европейское издание газеты Politico сообщило, что Европейский союз согласовал сделку с США по запуску спутников глобальной навигационной системы Galileo с помощью ракет-носителей американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска.

Договоренности предоставляют сотрудникам структур ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА) "неограниченный доступ" на стартовую площадку, а также право приоритетного "извлечения и хранения" обломков спутников в случае падения ракеты SpaceX. Сотрудники, назначенные ЕС или ЕКА, получат доступ к "секретному оборудованию и документации", связанным со спутниками. Кроме того, ЕС имеет право размещать охрану для защиты своего оборудования.

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