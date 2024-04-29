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Назначены два заместителя министра цифрового развития и транспорта

Назначены два заместителя министра цифрового развития и транспорта Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о назначении Эльмина Мамедова и Шахина Бабаева заместителями министра цифрового развития и транспорта.
ИКТ
29 апреля 2024 г. 13:33
Назначены два заместителя министра цифрового развития и транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о назначении Эльмина Мамедова и Шахина Бабаева заместителями министра цифрового развития и транспорта.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Эльмин Мамедов родился в 1987 году, в 2005-2009 годах получил степень бакалавра права в Бакинском государственном университете, в 2009-2010 годах - магистра европейского права в Саарском университете Германии. В 2011-2013 годах занимал различные должности в Главном управлении законодательства Министерства юстиции, в 2013-2015 годах - в отделе международного сотрудничества аппарата Кабинета министров, в 2015-2021 годах - в отделе по вопросам законодательства и правовой экспертизы Администрации президента, с 2021 года до нынешнего назначения работал заведующим юридическим отделом Министерства цифрового развития и транспорта.

Шахин Бабаев родился в 1988 году, в 2006-2010 годах учился в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности "правовое регулирование экономики", является членом Международной ассоциации привилегированных сертифицированных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA). Трудовую деятельность начал в 2011 году в ООО "Сумгайытский парк технологий". С 2012 года работал в "Азеркосмос", до 2021 года занимал должность руководителя финансового департамента, до нынешнего назначения был советником министра цифрового развития и транспорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə iki yeni müavin təyin edilib

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