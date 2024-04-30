Увеличилось число стран, импортирующих услуги "Азеркосмос"

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в первом квартале текущего года экспортировало в 47 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 4,7 млн долларов США.

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в первом квартале текущего года экспортировало в 47 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 4,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 7 стран больше и на 0,7 млн долларов США (13%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 3 месяца выручка "Азеркосмоса" от экспорта услуг составила 78% от его общих доходов.

За отчетный период в пятерку лидеров экспорта услуг спутниковой телекоммуникационной связи вошли Великобритания (1,5 млн долларов США), Люксембург (966,8 тыс. долларов США), ОАЭ (339,8 тыс. долларов США), Пакистан (208,6 тыс. долларов США) и Германия (197,4 тыс. долларов США).

Только в марте "Азеркосмос" экспортировал услуги в 43 страны на сумму 1,7 млн долларов США.