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Увеличилось число стран, импортирующих услуги "Азеркосмос"

Увеличилось число стран, импортирующих услуги "Азеркосмос" Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в первом квартале текущего года экспортировало в 47 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 4,7 млн долларов США.
ИКТ
30 апреля 2024 г. 16:39
Увеличилось число стран, импортирующих услуги Азеркосмос

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта в первом квартале текущего года экспортировало в 47 стран спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 4,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 7 стран больше и на 0,7 млн долларов США (13%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 3 месяца выручка "Азеркосмоса" от экспорта услуг составила 78% от его общих доходов.

За отчетный период в пятерку лидеров экспорта услуг спутниковой телекоммуникационной связи вошли Великобритания (1,5 млн долларов США), Люксембург (966,8 тыс. долларов США), ОАЭ (339,8 тыс. долларов США), Пакистан (208,6 тыс. долларов США) и Германия (197,4 тыс. долларов США).

Только в марте "Азеркосмос" экспортировал услуги в 43 страны на сумму 1,7 млн долларов США.

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Версия на английском языке Number of countries to which Azercosmos exported services in Q12024 up
Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos”un xidmət ixrac etdiyi ölkələrin sayı artıb

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