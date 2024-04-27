Азербайджан примет Конференцию по космическим технологиям в следующем году

Конференция по космическим технологиям, которая в этом году проводится Космическим агентством Турции в Анкаре, в следующем году пройдет в Баку.

Об этом сообщили Report в Космическом агентстве Азербайджана ("Азеркосмос").

Конференция представляет собой платформу для сотрудничества космических агентств Центрально-азиатского региона и компаний, осуществляющих коммерческую деятельность в этой области.

В рамках конференции в Баку пройдет очередная встреча руководителей космических агентств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).