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Азербайджан примет Конференцию по космическим технологиям в следующем году

Азербайджан примет Конференцию по космическим технологиям в следующем году
ИКТ
27 апреля 2024 г. 12:52
Азербайджан примет Конференцию по космическим технологиям в следующем году

Конференция по космическим технологиям, которая в этом году проводится Космическим агентством Турции в Анкаре, в следующем году пройдет в Баку.

Об этом сообщили Report в Космическом агентстве Азербайджана ("Азеркосмос").

Конференция представляет собой платформу для сотрудничества космических агентств Центрально-азиатского региона и компаний, осуществляющих коммерческую деятельность в этой области.

В рамках конференции в Баку пройдет очередная встреча руководителей космических агентств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il Kosmik Texnologiyalar Konfransı keçiriləcək

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