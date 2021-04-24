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Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram

Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram Пользователи из ряда стран мира в субботу пожаловались на проблемы в работе сервиса Facebook Messenger и социальной сети Instagram.
ИКТ
24 апреля 2021 г. 23:04
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram

Пользователи из ряда стран мира в субботу пожаловались на проблемы в работе сервиса Facebook Messenger и социальной сети Instagram.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

С неполадками в работе мессенджера столкнулись жители США, Великобритании, Канады и других государств. Большая часть пожаловавшихся сообщили о проблемах с получением сообщений.

Кроме того, со сбоями работает принадлежащая компании Facebook социальная сеть Instagram. На неполадки жалуются пользователи США, Великобритании и Канады. В основном отчеты касаются проблем с загрузкой ленты новостей.

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