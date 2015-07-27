Ошибка Windows 10 снижает время работы батареи компьютера

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Ошибка в Windows 10 снижает время автономной работы ПК примерно на 10%, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Ошибка проявляется на ПК, работающих на процессорах Intel. В настоящее время Intel совместно со специалистами Microsoft заняты созданием патча для решения проблемы.

При этом Microsoft одновременно с релизом Windows 10 планирует выпустить обновление под кодовым названием "day 0" , которое будет распространяться через Windows Update. В него войдут исправления и улучшения, сделанные в последний момент. Пока неизвестно, войдет ли в их число патч для процессоров Intel.